​«В Германии об этом мечтают»: Гисдоль рассказал, что ему понравилось в российском футболе

Рулевой «Локомотива» Маркус Гисдоль, который не так давно принял команду, рассказал о том, что ему понравилось в российском футболе. По словам Гисдоля, ему пришёлся по душе календарь, а именно длинная зимняя пауза, во время которой можно за счёт тренировок наработать какие-то свои идеи.

«Думаю, в той же Германии все клубы мечтали бы иметь паузу для перезагрузки», - высказался Гисдоль для «Спорт-Экспресса».

Тренер «железнодорожников» отметил, что в европейских чемпионатах календарь очень напряжённый, и из футболистов выжимаются все соки, что провоцирует повышение вероятности повреждений.