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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«В Германии об этом мечтают»: Гисдоль рассказал, что ему понравилось в российском футболе

22 Ноября 2021 • 15:34 Комментировать

Рулевой «Локомотива» Маркус Гисдоль, который не так давно принял команду, рассказал о том, что ему понравилось в российском футболе. По словам Гисдоля, ему пришёлся по душе календарь, а именно длинная зимняя пауза, во время которой можно за счёт тренировок наработать какие-то свои идеи.

«Думаю, в той же Германии все клубы мечтали бы иметь паузу для перезагрузки», - высказался Гисдоль для «Спорт-Экспресса».

Тренер «железнодорожников» отметил, что в европейских чемпионатах календарь очень напряжённый, и из футболистов выжимаются все соки, что провоцирует повышение вероятности повреждений.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Маркус Гисдоль
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