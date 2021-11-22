​«Локомотив» надеется на отмену красной карточки Мурило – КДК получил письмо

«Локомотив» рассчитывает добиться отмены красной карточки Мурило. Защитник команды был удалён в субботнем матче Премьер-лиги против «Ахмата». Рефери усмотрел со стороны игрока фол последней надежды, хотя многие эксперты обратили внимание на то, что мяч уходил в сторону от ворот, и в этом моменте лишения соперника явной возможности забить гол не было.

«Локомотив» направил письмо в КДК – эпизод будет рассмотрен в среду, 24 ноября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Артура Григорьянца, возглавляющего КДК.

Напомним, что «Локомотив» проиграл «Ахмату» в родных стенах со счётом 1:2. «Железнодорожники» завершили первый круг РПЛ на четвёртом месте.