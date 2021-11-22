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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мележиков о возможной покупке «Спартака» арабами: «Это решают акционеры»

22 Ноября 2021 • 14:38 Комментировать

Евгений Мележиков, который занимает должность генерального директора «Спартака», по завершению общего собрания РПЛ ответил на вопрос, касающийся слухов о возможной покупке части акций клуба арабскими инвесторами. 

«Это решают акционеры клуба. Я комментировать такие вопросы не могу», - рассказал Мележиков представителям СМИ.

Что касается возможной смены главного тренера «Спартака», то Евгений Мележиков ограничился дежурной фразой о том, кто к ближайшей игре команду готовит Руй Витория.

После первого круга «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» всего на пять очков опережают зону переходных игр.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Мележиков
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