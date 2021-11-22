Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 210 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карпину в помощь: РПЛ поддержала перенос весеннего тура

22 Ноября 2021 • 14:17 Комментировать (1)

В конце марта сборной России предстоит сражаться за билет на чемпионат мира в стыковых матчах. Чтобы у национальной команды было больше времени на подготовку к столь важным играм, клубы Премьер-лиги согласились перенести 22-й тур. Об этом после завершения общего собрания Лиги журналистам рассказал Роман Бабаев, занимающий должность генерального директора ЦСКА.

Клубы поддержали перенос игрового дня, поединки которого должны были пройти 19 и 20 марта, но пока неизвестно, куда именно сдвинут матчи. Решение будет принято позднее.

В полуфинале стыковых игр сборная России сыграет дома. Потенциальные соперники: Австрия, Чехия, Польша, Турция, Северная Македония.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Роман Бабаев РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Lazarevs08
22 Ноября 2021 в 15:14
Не сомневался. Когда попали в стыки, было понятно, что весенний календарь не в помощ
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Ноября
15:34 · Россия. Премьер-лига
​«В Германии об этом мечтают»: Гисдоль рассказал, что ему понравилось в российском футболе
14:45 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» надеется на отмену красной карточки Мурило – КДК получил письмо
14:38 · Россия. Премьер-лига
​Мележиков о возможной покупке «Спартака» арабами: «Это решают акционеры»
14:29 · Россия. Премьер-лига
​Кузяев начал тренироваться в общей группе
14:17 · Россия. Премьер-лига
​Карпину в помощь: РПЛ поддержала перенос весеннего тура 1
12:44 · Россия. Премьер-лига
Гилерме пропустит несколько матчей «Локомотива»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Мурзагулов: «Предложения по Агаларову сыплются на «Уфу» 7
11:23 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Агаларов удивляет, он забивает чаще, чем Левандовски» 1
11:08 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов: «Состав ЦСКА не позволяет бороться за топ-2 в РПЛ» 1
10:47 · Россия. Премьер-лига
Самедов: «Сборной России было бы сложно найти равноценную замену Карпину» 2
10:05 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» предпримет попытку сохранить Азмуна
09:38 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Динамо» провело хороший матч в фирменном стиле»
09:31 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» хочет изменить регламент РФС, чемпиона поддержали «Спартак», ЦСКА и «Динамо»
08:18 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев прокомментировал достижение отметки в 800 матчей за карьеру
07:16 · Россия. ФНЛ
Огненные пресс-конференции ФНЛ
Все новости
Рекомендуем