​Карпину в помощь: РПЛ поддержала перенос весеннего тура

В конце марта сборной России предстоит сражаться за билет на чемпионат мира в стыковых матчах. Чтобы у национальной команды было больше времени на подготовку к столь важным играм, клубы Премьер-лиги согласились перенести 22-й тур. Об этом после завершения общего собрания Лиги журналистам рассказал Роман Бабаев, занимающий должность генерального директора ЦСКА.

Клубы поддержали перенос игрового дня, поединки которого должны были пройти 19 и 20 марта, но пока неизвестно, куда именно сдвинут матчи. Решение будет принято позднее.

В полуфинале стыковых игр сборная России сыграет дома. Потенциальные соперники: Австрия, Чехия, Польша, Турция, Северная Македония.