В «Спартаке» дали оценку результату команды в первом круге РПЛ

В московском «Спартаке» высказались относительно результатов команды в первой части сезона российской Премьер-лиги. Своим мнением по этому поводу поделился гендиректор «красно-белых» Евгений Малежиков.

«Оценить первый круг «Спартака»? Ничего хорошего. Будем исправляться», - передает слова руководителя Sport24.

«Народная команда» набрала 19 баллов по итогам первого круга чемпионата России. «Красно-белые» занимают лишь десятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 14 очков.

В последнее время активно обсуждается отставка Руя Витории с поста главного тренера команды. На его место могут пригласить итальянца Паоло Ваноли.

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