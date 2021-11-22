Хачатурянц единогласно избран президентом РПЛ

В понедельник, 22 ноября, состоялось общее собрание РПЛ. Как сообщила пресс-служба лиги, на нем был избран новый президент. Единогласным решением этот пост занял Ашот Хачатурянц, ранее работавший с приставкой «и. о». Он будет занимать эту должность на протяжении ближайших пяти лет.

У руля Премьер-лиги Хачатурянц сменил Сергея Прядкина, руководившего организацией с 2007 по 2021 год. Прядкин уже нашел новую работу, трудоустроившись в УЕФА.

Добавим, что до назначения президентом Премьер-лиги Хачатурянц занимал пост руководителя департамента и инспектирования РФС.