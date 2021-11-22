Гилерме пропустит несколько матчей «Локомотива»

Московский «Локомотив» лишился своего основного голкипера Маринато Гилерме. Футболист получил травму в недавнем поединке против грозненского «Ахмата» (1:2) в чемпионате России. Из-за повреждения вратарь не сыграет в ближайших матчах «железнодорожников».

Как сообщила пресс-служба столичного коллектива, у Маринато диагностирована травма сухожильно-связочного аппарата стопы. Точные сроки восстановления будет объявлены в ближайшее время.

Таким образом, Гилерме точно не поможет команде в матче группового этапа Лиги Европы против римского «Лацио». Игра состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» в четверг, 25 ноября. Начало – 19:45 по местному времени.