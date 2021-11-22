Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги первого круга чемпионата России.

- Что больше всего удивило в первой части чемпионата?

- Радуют «Крылья Советов». Игорь Осинькин сделал интересную команду. Ребята там подросли: Сергеев, Зиньковский. Это будущее нашего футбола. Агаларов удивляет в каждом матче. Игрок, вроде бы, не с выдающимися данными, но с удивительным чувством гола. Он всегда в нужный момент оказывается в нужном месте. И в клубе, и в молодежной сборной. Это тоже находка для нашего футбола. А что огорчило, так это работа «Локомотива». Мне не нравится, как она там построена. Я не приемлю такие вещи, как коммерческие дела, которые ставятся во главу угла, выше результата. Это не совсем хорошо. А так, «Зенит» ожидаемо находится на первом месте. Он станет чемпионом, потому что очень стабилен по составу и по игре. Он стоит выше всех. Хотел бы отметить «Динамо». Мне очень нравится, как там работает Шварц. Они выглядят очень хорошо, показывают веселый футбол европейского качества. Если у них будет усиление, то динамовцы могут претендовать на медали и удачу в еврокубках. Работа Шварца очень хорошо выстроена.

- «Динамо» отстает от «Зенита» на четыре очка. Как оцените чемпионскую гонку?

- Динамовцы попробуют это сделать, но вряд ли в этом году это будет им по силам. Все-таки у Шварца молода команда, а молодости свойственны провалы и падения. Один матч проводят хорошо, а второй не очень удачно. На длинной дистанции это большой минус для команды. Тут нужна стабильность. Посмотрим, как они сработают зимой на трансферном рынке, потом сможем что-то сказать.

- Если «Динамо» попадет в Лигу чемпионов, это будет сенсация?

- Скорее неожиданность. На эту команду мало кто рассчитывал, но она выглядит очень хорошо. Это будет приятная неожиданность. Мне она доставит радость.

- В бомбардирской гонке Агаларов опережает Дзюбу на три мяча. Сможет ли он удержать свои позиции и стать лучшим бомбардиром чемпионата?

- Это будет зависеть от того, как он в зимний период подготовится. Во второй части чемпионата к нему будет уже другое отношение. Защитники будут присматриваться, и ему станет гораздо труднее. Но я надеюсь, что он продолжит забивать. Он в нужный момент оказывается там, где надо, и если так и будет получаться дальше, то Агаларов сможет претендовать на звание лучшего бомбардира чемпионата.

- Кто больше всех разочаровал в первой части сезона?

- «Химки». Я ожидал от них большего. Ну и «Ростов», который совсем плохо выглядит. Ростовчане распродали много ведущих футболистов, и надо выстраивать новую игру. Им надо хорошо поработать зимой на трансферном рынке и подумать над тренерским составом. Надо кого-то приглашать.

- Вы не назвали «Спартак», которому многие до сезона отдавали роль основного соперника «Зенита».

- Я не верил, что «Спартак» будет бороться за золото. Витории не удалось построить игру команды. Думаю, он и сам до сих пор не понимает, что нужно сделать, чтобы Спартак» заиграл. Отсюда идет непонимание и у футболистов, которые не знают, что от них требуется. Поэтому часто мы видим сумбур. Желание у спартаковцев есть, особенно в матче с «Локомотивом» это бросилось в глаза, когда они в меньшинстве отыгрались. Видно, что глаза горят. Но как играть они не понимают. Им никто этого не подскажет и тренер тоже. Разве что в еврокубках они что-то показывают. Но там совсем другой настрой. Победа в Неаполе – это везение. Они быстро забили, потом помогло удаление у соперников. Но и в еврокубках, я уверен, «Спартак» мало чего добьется.

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- А «Локомотив» что-то покажет?

- У них матч с «Лацио». Но если смотреть, как «железнодорожники» провели первую встречу с этим клубом – вышли и сразу подняли лапки вверх. Не знаю, увольнение Николича так сыграло или еще что-то, но все всё видели. А сейчас у команды много травм, поэтому не думаю, что «Локомотив» сейчас конкурентоспособен в еврокубках.

- Чего ждете от второй части чемпионата?

- Жду трансферных удач, потому что многим надо усиливаться. И брать надо не абы кого, а реальное точечное усиление. Жду интересного футбола, потому что плохого качества футбол в РПЛ влияет и на сборную. Теперь поездка в Катар поставлена под большой вопрос.

- Ждете от кого-то прорывов?

- От «Динамо» жду, что оно зацепится за второе место. Жду усиления игры от «Спартака». За зиму руководители клуба что-то сделают. Меня разочаровывает «Локомотив». Я не верю в команду Рангника. Трудно сказать, как они будут играть весной. Многое решит трансферный рынок.

Елена Григорьевская