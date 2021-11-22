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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мурзагулов: «Предложения по Агаларову сыплются на «Уфу»

22 Ноября 2021 • 11:46 Комментировать (7)

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов пользуется большим спросом на трансферном рынке. Об этом в беседе с представителями СМИ рассказал член руководства клуба из Башкортостана Ростислав Мурзагулов.

В интервью Sport24 представитель «Уфы» заявил, что предложения по 21-летнему футболисту буквально сыплются на клуб. Но, согласно словам руководителя, предложения по трансферу Агаларова не будут рассматриваться до наступления зимы.

Гамид лидирует в бомбардирской гонке Премьер-лиги после первого круга. В 15 проведенных поединках нападающий отметился 13 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Гамид Агаларов Ростислав Мурзагулов
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
22 Ноября 2021 в 11:54
Мне почему то кажется что этой зимой будут за него бороться три клуба - Зенит, Динамо и Сочи...
Nashterator
22 Ноября 2021 в 11:59
Динамо не нужен.
В Зените конкуренция дикая.
Спартак/ЦСКА - думаю сюда
Don sangre
22 Ноября 2021 в 12:05
Нет наш Лёнька лучше купит очередного ноунейма никому не известного чем потратит деньги на лучшего бомбардира. Так был бы рад конечно но вряд ли
Zenituwka
22 Ноября 2021 в 12:07
А мне кажется что это в стиле Леньки, как было с Селиховым, Джикией,Зобниным...
Zenituwka
22 Ноября 2021 в 12:08
И Соболевым.)
Don sangre
22 Ноября 2021 в 12:17
Поживём увидим. Всё будет зависеть ещё оттого - будет ли Виттория тренером., каккие игроки ему ( а может быть и новому тренеру )нужны будут.. Вот Хлусевич вроде с первого января будет в Спартаке...
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