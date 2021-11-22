Мурзагулов: «Предложения по Агаларову сыплются на «Уфу»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов пользуется большим спросом на трансферном рынке. Об этом в беседе с представителями СМИ рассказал член руководства клуба из Башкортостана Ростислав Мурзагулов.

В интервью Sport24 представитель «Уфы» заявил, что предложения по 21-летнему футболисту буквально сыплются на клуб. Но, согласно словам руководителя, предложения по трансферу Агаларова не будут рассматриваться до наступления зимы.

Гамид лидирует в бомбардирской гонке Премьер-лиги после первого круга. В 15 проведенных поединках нападающий отметился 13 забитыми мячами.