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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин: «Агаларов удивляет, он забивает чаще, чем Левандовски»

22 Ноября 2021 • 11:23 Комментировать (1)

Экс-игрок лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин поделился мнением о результативности нападающего Гамида Агаларова в нынешнем сезоне. 21-летний центрфорвард «Уфы» лидирует в гонке бомбардиров по итогам первого круга РПЛ, наколотив 13 мячей в 15 встречах.

«Гамид удивляет. Он забивает, мне кажется, чаще Левандовски. Газизов упаковывает его в красивую обертку для продажи», - поведал Андрей в эфире «Матч ТВ».

Срок действия трудового договора Агаларова с клубом из Башкортостана рассчитан до конца следующего года.

После 15 туров «Уфа» занимает 12 место в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Гамид Агаларов
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