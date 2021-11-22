Самедов: «Сборной России было бы сложно найти равноценную замену Карпину»

Экс-футболист ряда клубов РПЛ Александр Самедов отреагировал на решение Валерия Карпина остаться в сборной России. Под руководством 52-летнего специалиста национальная команда примет участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира-2022.

«Я рад его решению. Никакого смысла уходить из сборной сейчас нет. Сборной было бы сложно найти ему равноценную замену», - передает слова Александра «РИА Новости».

Напомним, что действующее трудовое соглашение Карпина со сборной России рассчитано до конца текущего года.

Соперник национальной команды по стыковым матчам определится в ходе жеребьевки, которая пройдет в пятницу, 26 ноября.