«Зенит» предпримет попытку сохранить Азмуна

Руководство петербургского «Зенита» попытается удержать в команде иранского форварда Сердара Азмуна, об этом рапортует на своих страницах РБК.

Чемпион России планирует провести переговоры с игроком в зимнюю паузу. «Сине-бело-голубые» готовы предложить футболисту новый долгосрочный трудовой договор.

Сам же иранец желает продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Ранее сообщалось, что Сердар договорился о трансфере во французский «Лион».

Действующее соглашение 26-летнего бомбардира с питерцами рассчитано до окончания текущего сезона.

В текущем розыгрыше РПЛ Азмун провел 13 матчей и забил семь голов.