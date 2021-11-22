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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» хочет изменить регламент РФС, чемпиона поддержали «Спартак», ЦСКА и «Динамо»

22 Ноября 2021 • 09:31 Комментировать

В петербургском «Зените» предложили внести поправки в действующий регламент РФС. Об этом рапортуют журналисты «РБ Спорт».

Представители «сине-бело-голубых» хотят внести изменения в действие запрета на регистрацию новичков в случае задолженностей перед футболистами. Согласно действующему регламенту, запрет начинает действовать сразу после принятия соответствующего решения. Отменить его можно только после погашения долга.

В свою очередь питерцы предлагают откладывать санкции до окончательного решения всех инстанций. Клуб будут наказывать только тогда, когда будет вынесен вердикт после апелляции.

Позицию чемпиона РПЛ уже поддержали в «Спартаке», ЦСКА и «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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