Губерниев считает, что Карасёв дорастёт до финала чемпионата мира

В воскресенье, 21-го ноября, стало известно, что российский арбитр Сергей Карасёв получил назначение на матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Бенфикой». Это очередной вызов для судьи на таком высоком уровне – ранее в этом сезоне он уже обслуживал Суперкубок Европы и матч финальной части Лиги Наций.

Телеведущий Дмитрий Губерниев остался впечатлен достижениями специалиста, спрогнозировав ему еще больший успех. «Карасёв — флагман и лицо российского футбола на международной арене. У меня нет никаких сомнений, что он способен судить финалы чемпионата мира, Лиги Европы и Лиги чемпионов», - заявил комментатор в интервью Sport24.

Стоит добавить, что недавно сам Карасёв раскрыл одно из своих заветных желаний – он хотел бы поработать в качестве главного рефери на стадионе в Англии.