​РПЛ предлагает ослабить требование для клубов по вместимости стадиона

Чтобы участвовать в Премьер-лиге, недостаточно занять одно из двух первых мест в первенстве ФНЛ или сыграть стыковые матчи. Для участников элитного дивизиона регламент предусматривает ряд требований. Одно из таких требований заключается в том, что клубы РПЛ должны иметь стадион как минимум на 10 тысяч мест.

Согласно данным «РБ Спорт», РПЛ предлагает пересмотреть регламент и ослабить это требование. Планка минимальной вместимости стадиона может быть понижена до 7,5 – 8 тысяч человек. Об этом говорится в проекте стратегия развития Лиги.

После первого круга сезона 2021/2022 лидером РПЛ является «Зенит», который выиграл три последних чемпионата.