Бывший главный тренер «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч 15-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Спартак», завершившийся со счётом 2:1.

- Обе команды проявляли много эмоций и искали счастье в атаке. Почти не было долгих позиционных перекатываний мяча, когда вторая команда отходила бы назад и выжидала. С другой стороны, игре не хватало стройности, из-за неподготовленности действий случались частые потери мяча и хаос в штрафной площади. Команды больше хотели забивать, чем не пропускать, но голевой феерии не случилось. Два из трёх голов были забиты с пенальти, плюс было создано ещё несколько нереализованных моментов.

Если сравнивать две команды по содержанию игры, то мне немножко больше понравился «Краснодар», у которого было больше системности, продуманности и наигранных розыгрышей. А «Спартак» играл в большей степени хаотично за счёт желания, эмоций и нагнетания. Жиго, например, пошёл в концовке вперёд играть центрального нападающего, как делал раньше уже не раз. Естественно, это добавляет зрелищности, но не хороших впечатлений о тренерской работе Витории.

У «Спартака» неясен рисунок игры, трудно оценить его потенциал. У меня сейчас нет чёткого понимания, какой «Спартак» будет завтра, когда у него произойдут хотя бы минимальные изменения в составе. Команда Витории не имеет поставленного футбола. Игра «Спартака» строится на квалификации отдельных футболистов и на принятии ими самими каких-то решений на поле, а не на отточенных моментах. У «Краснодара», может, чуть лучше ситуация в этом плане, более строгая дисциплина на поле, но тоже есть большие проблемы в плане конструктивности игры.