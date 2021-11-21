​С Ваноли встречался не Федун, а его жена

Накануне в прессу просочилась информация о встрече Леонида Федуна с Паоло Ваноли. Якобы владелец «Спартака» пообедал с потенциальным тренером команды, ранее трудившимся в штабе известного Антонио Конте.

В московском клубе опровергли информацию о личной встрече Федуна и Ваноли, аргументируя это тем, что владелец «красно-белых» в настоящее время находится в Москве. Между тем, журналист Иван Карпов через свой телеграм-канал «Инсайды от Карпа» рассказал о том, что с Ваноли встречался не Федун, а его супруга Зарема Салихова.

Ранее сообщалось, что Паоло Ваноли может стать главным тренером «Спартака» в зимнее межсезонье.