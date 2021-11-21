Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «Краснодара» над московским «Спартаком» в матче 15-го тура РПЛ (2:1).

- Философия у этих двух клубов атакующая, игра получилась живой и интересной для болельщиков. ВАР, пенальти, перебивание, опасные моменты, интрига. Даже при счёте 2:1 «Краснодар» не ставил автобус и старался играть вперёд, а как это получалось, уже другое дело.

Нельзя сказать, что отсутствие Зобнина и Литвинова сильно сказалось на игре «Спартака». Это не потеря Месси, Хави и Иньесты. Что касается Соболева, то он старался и имел голевые моменты, он сечёт такие ситуации. Единственное, ему чуть не хватает технического арсенала, чтобы быть нападающим топ-уровня.

У «Краснодара» появилась новая тема – забивать на контратаках. Когда Сафонов начинал голевую атаку «быков», он дождался, пока игроки его команды разбегутся по полю в разные стороны, как при салюте, и только после этого вбросил мяч вправо. Спартаковцы в той ситуации оказались дезориентированы.

По игре могло показаться, что именной такой «Спартак» нам и нужен, что он возрождается. Но когда твой соперник исповедует открытый футбол, даёт тебе спокойно принимать мяч и обводить, оставляет свободные зоны и не прессингует активно, то даже команда из ФНЛ может смотреться на его фоне интересно.

Во второй тайме у «Спартака» был хороший отрезок, когда он активно пошёл в атаку – где-то в районе 55-60-й минуты. Чем хороша игра в короткий-средний пас через центр? Тем, что у тебя меньше рисков делать неточные передачи, а соперник боится играть против тебя жёстко и грубо, чтобы не нарваться на опасный штрафной или пенальти.

Но для такого футбола нужны соответствующие техника и понимание футболистов. Поверьте, я знаю, о чём говорю. В 1995 году я играл в московском «Динамо» под руководством Константина Ивановича Бескова, и мы тренировали держание мяча на ограниченном пространстве так, чтобы давать мяч партнёру низом именно под дальнюю ногу соперника, чтобы тому было трудно вступить в отбор.

Это постоянно шлифовалось, мы должны были быть на этом чуть ли маниакально зациклены. Если же ты давал пас партнёру под ближнюю ногу соперника, то сразу получал порцию критики в свой адрес. А игроки «Спартака» сейчас, такое ощущение, дают пасы ради пасов и не обращают внимание на ту деталь, которую я обозначил. А если бы «Спартак» играл по заветам Бескова, то находился бы, я думаю, на другом уровне.

«Красно-белые» сейчас могут проиграть любой команде. Возможная отставка Витории? Она приближается с каждой ничьей и поражением «Спартака». Кредит доверия тренера складывается из набранных очков. Чем их больше, тем толще платформа, на которой он стоит. А чем их меньше, тем эта платформа, соответственно, тоньше.