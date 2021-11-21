​Малафеев уверен, что «Зенит» продлит контракт с Семаком после очередного чемпионства

Экс-игрок «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мыслями по поводу будущего главного тренера команды Сергея Семака.

Действующий контракт Семака с «сине-бело-голубыми» рассчитан до завершения текущего сезона.

Малафеев уверен, что «Зенит» в этом сезоне снова станет чемпионом, и после этого контракт с Семаком будет пролонгирован.

«Такой стабильности, какая была у «Зенита» в последние годы в плане завоевания чемпионства, нет ни у кого», - высказался Малафеев для sport24.

Малафеев отметил, что выход в плей-офф Лиги Европы может ещё сильнее укрепить позиции Семака на тренерском мостике «Зенита».