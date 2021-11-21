Колосков - о возвращении Дзюбы в сборную: «Главное - результат, а не то, кто как к кому относится»

После хет-трика нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в матче с «Нижним Новгородом» (5:1) многие эксперты и СМИ начали обсуждать возможное возвращение бомбардира в сборную России. Своим мнением по этому поводу поделился почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Любой тренер возьмет сильного футболиста в сборную, несмотря на личные разногласия. Главное - результат, а не то, кто как к кому относится», - приводит слова Колоскова Sport24.

В настоящий момент пост главного тренера сборной России занимает Валерий Карпин. При этом тренере Дзюба не провел ни одного матча за национальную команду. У Карпина и Артёма давний конфликт, который тянется после совместной работы в «Спартаке».