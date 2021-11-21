Футболист «Спартака» и сборной России Георгий Джикия стал лауреатом футбольной премии «Джентльмен года». Эта премия вручается «Комсомольской правдой» с далёкого 1994 года. Первым её лауреатом стал Фёдор Черенков.

Георгий Джикия занял первое место по итогам опроса болельщиков, журналистов и экспертов. Второе место занял защитник ЦСКА Игорь Дивеев, а тройку замкнул голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

Согласно традиции, Георгий Джикия как победитель премии получит чёрный смокинг и дружеский шарж.

Стоит сказать, что Георгий Джикия является капитаном «Спартака» и одним из капитанов сборной России.