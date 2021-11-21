«Уфа» готова продать лучшего бомбардира РПЛ

Лучший голеадор чемпионата России Гамид Агаларов может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, об этом рапортует «РБ Спорт». Руководство «Уфы» готово расстаться со своим лидером.

Источник отмечает, что в клубе рассматривают трансфер 21-летнего бомбардира в зарубежный коллектив.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость Гамида составляет 1,2 миллиона евро. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги нападающий отметился 11 забитыми мячами.

Добавим, что покинуть «Уфу» также может хавбек Юрий Журавлёв. Интерес к полузащитнику проявляет один из российских клубов.