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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Уфа» готова продать лучшего бомбардира РПЛ

21 Ноября 2021 • 10:38 Комментировать

Лучший голеадор чемпионата России Гамид Агаларов может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, об этом рапортует «РБ Спорт». Руководство «Уфы» готово расстаться со своим лидером.

Источник отмечает, что в клубе рассматривают трансфер 21-летнего бомбардира в зарубежный коллектив.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость Гамида составляет 1,2 миллиона евро. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги нападающий отметился 11 забитыми мячами.

Добавим, что покинуть «Уфу» также может хавбек Юрий Журавлёв. Интерес к полузащитнику проявляет один из российских клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Гамид Агаларов
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