Экс-игрок «Спартака» Фернандо готов вернуться в РПЛ

Бразильский хавбек Фернандо готов рассмотреть вариант возвращения в российский чемпионат. Об этом в интервью Sport24 поведал представитель полузащитника Матеус де Фария.

По словам футбольного агента, 29-летнему игроку было бы интересно трудоустроиться в российской Премьер-лиге, где он ранее выступал за московский «Спартак». Бразилец готов подписать контракт, если получит достойное предложение. При этом клуб может не входить в топ-5 чемпионата.

Фернандо защищал цвета «Спартака» на протяжении трех сезонов. В 2019 году он перебрался в китайский «Бэйцзин Гоань». Прошлым летом он покинул клуб и сейчас находится в статусе свободного агента.