​Уткин дал совет «Зениту», кого купить в нападение из Европы

Известный журналист и комментатор Василий Уткин дал совет «Зениту» на случай, если клуб будет искать нападающего в Европе. Уткин порекомендовал чемпиону России последних лет подписать Рауля де Томаса, ныне выступающего за «Эспаньол».

«Просто зверский вариант», - так описал де Томаса Уткин на своей страничке в «Твиттере».

27-летний Рауль де Томас в сезоне 2021/2022 провёл за «Эспаньол» в чемпионате Испании 13 матчей, в которых отметился 7 забитыми голами.

Напомним, что «Зенит» в обозримом будущем может покинуть Сердар Азмун. Иранца слухи давно связывают с переездом в клуб из Европы.