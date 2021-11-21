Смородская - о «Локомотиве»: «Развал в команде, убрали хорошего тренера, игроков распродали»

В субботу, 20 ноября, состоялся поединок 15-го тура чемпионата России между столичным «Локомотивом» и грозненским «Ахматом». «Железнодорожники» потерпели домашнее поражение со счетом 1:2. С 34-й минуты хозяева играли вдесятером после удаления Мурило.

Своим мнением относительно этого результата поделилась экс-президент клуба Ольга Смородская.

«Развал в команде, поэтому и проиграли. Убрали хорошего тренера, поставили нового, игроков распродали. Пусть задумаются», - приводит слова Смородской Metaratings.ru.

После 15 туров «Локо» с 25 очками пока остается на четвертой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч в чемпионате страны москвичи проведут на выезде с тульским «Арсеналом» 29 ноября.