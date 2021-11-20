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Стало известно, что Гилерме говорил фанатам после поражения «Локомотива»

20 Ноября 2021 • 23:54 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Ахмат
окончен

В субботу «Локомотив» на своём поле проиграл «Ахмату» со счётом 1:2. После завершения игры к фанатам подошёл голкипер московской команды Маринато Гилерме. Пресс-служба «железнодорожников» опубликовала в «Телеграме» фрагмент, на котором вратарь общается с болельщиками.

«У нас все травмированные. Красные, жёлтые… это просто была не наша игра сегодня. Видите, сколько молодых на поле», - сказал Гилерме фанатам «Локомотива».

«У нас сейчас идёт период адаптации к новому тренеру», - отметил вратарь.

«Вы имеете право с нас требовать. Я просто могу извиниться, но что делать», - сказал Гилерме, после чего болельщики стали ему аплодировать.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме
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