Стало известно, что Гилерме говорил фанатам после поражения «Локомотива»

В субботу «Локомотив» на своём поле проиграл «Ахмату» со счётом 1:2. После завершения игры к фанатам подошёл голкипер московской команды Маринато Гилерме. Пресс-служба «железнодорожников» опубликовала в «Телеграме» фрагмент, на котором вратарь общается с болельщиками.

«У нас все травмированные. Красные, жёлтые… это просто была не наша игра сегодня. Видите, сколько молодых на поле», - сказал Гилерме фанатам «Локомотива».

«У нас сейчас идёт период адаптации к новому тренеру», - отметил вратарь.

«Вы имеете право с нас требовать. Я просто могу извиниться, но что делать», - сказал Гилерме, после чего болельщики стали ему аплодировать.