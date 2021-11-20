Наумов: «Будет хорошо, если «Локомотив» завершит сезон в пятёрке»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался касательно выступлений «железнодорожников» в текущем сезоне.

Чиновник считает, что в этом розыгрыше российской Премьер-лиги московскому коллективу не стоит рассчитывать на какой-то успех. Причина этому – массовая перестройка, которая произошла в клубе не так давно.

«Я не верю, что «Локомотив» в этом сезоне решит какие-то серьезные задачи. Потому что у них все новое: тренер новый, состав новый, веяния коммерческие какие-то новые и непонятные... Если в пятерке завершат чемпионат, будет хорошо», - цитирует Наумова Rusfootball.info.

Отметим, что на данный момент подопечные Маркуса Гисдоля еще держатся среди лидеров, занимая четвертое место в турнирной таблице, которое гарантирует попадание в еврокубки.