Талалаев: В РПЛ каждый может обыграть каждого

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился своим мнением касательно выигранного для его команды противостояния с «Локомотивом» в рамках российской Премьер-лиги. Наставник заявил, что его подопечные полностью переиграли соперника, но при этом отметил проблемы с реализацией.

Также Талаев рассказал, что нельзя считать эту победу неожиданной. «У нас сейчас в лиге не работает стратегическое планирование. В нашем чемпионате любой может обыграть любого», - прокомментировал специалист на пресс-конференции.

Стоит отметить, что благодаря добытым трем очкам «Ахмат» поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы внутреннего первенства, разместившись на восьмом месте.