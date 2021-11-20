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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гисдоль: «У «Локомотива» большие проблемы с составом»

20 Ноября 2021 • 19:19 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Ахмат
окончен

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал, что помешало его подопечным добыть нужный результат в противостоянии с «Ахматом». Помимо жалоб на судейство арбитра Сергея Иванова, наставник «железнодорожников» отметил кадровую ситуацию в команде.

«Перед игрой у нас были большие проблемы с составом. Мы сегодня играли с теми футболистами, которые у нас были. Надеюсь, больше такого не будет», - подчеркнул немецкий специалист на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что упустив очки в данном поединке, «Локомотив» уже на восемь очков отстал от лидера турнирной таблицы российской Премьер-лиги, «Зенита». На данный момент столичный клуб расположился на четвертой строчке. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Маркус Гисдоль
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