Гисдоль: «У «Локомотива» большие проблемы с составом»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал, что помешало его подопечным добыть нужный результат в противостоянии с «Ахматом». Помимо жалоб на судейство арбитра Сергея Иванова, наставник «железнодорожников» отметил кадровую ситуацию в команде.

«Перед игрой у нас были большие проблемы с составом. Мы сегодня играли с теми футболистами, которые у нас были. Надеюсь, больше такого не будет», - подчеркнул немецкий специалист на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что упустив очки в данном поединке, «Локомотив» уже на восемь очков отстал от лидера турнирной таблицы российской Премьер-лиги, «Зенита». На данный момент столичный клуб расположился на четвертой строчке.