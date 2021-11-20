​Гисдоль раскритиковал судейство после поражения «Локомотива»

«Локомотив» завершил первый круг чемпионата России домашним поражением от «Ахмата» - 1:2. Многие эксперты считают, что арбитр Сергей Иванов при счёте 0:0 ошибочно удалил с поля защитника москвичей Мурило в концовке первого тайма. После игры комментарий дал рулевой «железнодорожников» Маркус Гисдоль.

«Эта карточка выглядит, как шутка. Она уничтожила нашу игру», - слова Гисдоля приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир «Матч Премьер».

На текущий момент «Локомотив» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. В воскресенье обойти «железнодорожников» может ЦСКА.