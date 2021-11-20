​Семёнов: «Могли забить «Локомотиву» 6-7 голов»

«Ахмат» обыграл «Локомотив» на поле соперника в заключительном туре первого круга Премьер-лиги (2:1). После игры комментарий для журналистов дал защитник грозненцев Андрей Семёнов.

«Должны были побеждать сегодня крупно, забивать голов пять. Были попадания в штанги, выходы один на один… могли даже 6-7 голов забить.

Недовольство «Локомотива» судейством? Я не знаю, почему они могут быть недовольны. Красная карточка была показана справедливо.

«Локомотив» в атаке поиграл минут пять, а затем перестал. Может, мы просто подстроились и не позволили ничего сделать», - высказался Семёнов.