​«Локомотив» подаёт протест после поражения от «Ахмата»

«Локомотив» разочаровал своих болельщиков результатом, проиграв «Ахмату» (1:2) на своём поле в субботу вечером в заключительной игре первого круга Премьер-лиги. Ключевым эпизодом стало удаление защитника москвичей Мурило, после которого грозненцы открыли счёт.

Мурило удалили за фол последней надежды, хотя мяч уходил в сторону от ворот, и, возможно, лишения соперника явной возможности забить гол здесь не было. По крайней мере, так написал экс-арбитр Премьер-лиги Игорь Федотов в «Телеграме».

Между тем, Александр Плутник, который возглавляет совет директоров «Локомотива», назвал судейство безобразным. По словам Плутника для журналистов, московский клуб будет подавать протест.