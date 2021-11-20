Первое поражение Гисдоля в РПЛ: «Локомотив» в меньшинстве уступил «Ахмату»

В матче 15-го тура РПЛ московский «Локомотив» принимал «Ахмат».

«Локомотив» свернул на очень травмоопасные рельсы. Высокий темп и постоянный прессинг, любовь к которым прививает своим футболистам Маркус Гисдоль, по одному выводят из строя игроков. Лазарет к матчу с «Ахматом» просто ломился от полноты. Смолов, Жемалетдинов, Миранчук, Анджорин, Магкеев, Зе Луиш, о котором уже все забыли, и дисквалифицированные – Баринов, Куликов, Марадишвили, Тин Едвай. На целый состав наберётся.

Маркус Гисдоль практически не имел поля для ротации, основа вышла та, какую собрали по крохам. Нашлось место в старте молодым Сильянову и Петрову, а за атаку отвечали сплошь легионеры – Бека, Камано, Керк. Но об атаке «железнодорожников» как-то не приходилось вспоминать. За первые полчаса не случилось ни одного удара в сторону или створ ворот Гудиева. «Ахмат» тоже вёл себя робко.

Зато события стали разворачиваться с калейдоскопической быстротой под конец тайма. Для начала моментом отметился «Локо». Камано прокинул в «домик» Семёнову и мощно пальнул под перекладину – Гудиев спас, похваставшись шикарным прыжком. Хозяева почувствовали вкус крови, но тут картину испортил свой же защитник. Пабло ужасающей скидкой назад устроил Архипову выход один на один с Гилерме. Точнее, устроил бы, если Мурило не схватил форварда руками за шею. Красная карточка бразильцу была предъявлена незамедлительно.

А через минуту последовало и голевое наказание. Даниил Уткин в этом сезоне штрафные превращает в пенальти, не стал исключение и сегодняшний матч. Аккуратный удар под штангу стал голевым – 0:1. Этот же выстрел Уткина остался первым и единственны точным на две команды за первый тайм.

«Локомотив» естественно добавил в активности, но ресурсов не хватало. На одних рывках Камано ничего особо создать не удавалось, а появление на поле Дмитрия Рыбчинского ничего не изменило. «Ахмат» посмотрел на эти потуги, спокойно перевёл игру на чужую половину поля, а затем и добил обескровленного соперника. Артём Полярус на правом углу штрафной площади убрал Тикнизяна, выдав далее потрясающий удар под дальнюю крестовину – 0:2.

Казалось, что интриге не восстать, но сработала замена Гисдоля. Виталий Лисакович уже через минуту выскочил на рандеву с Гудиевым, воспользовавшись умным забросом Алексиса Бека, и спокойно пробил под штангу. У «Локо» будто сил прибавилось. Хозяева навалились в меньшинстве, много нервных минут доставили гостям в концовке, но всё-таки проиграли. Да и грозненцы атаковали неплохо, проверив на прочность ещё и каркас ворот Гилемрме. «Ахмат» в ноябре выглядит круто – две победы в двух матчах РПЛ.