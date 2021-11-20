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Первое поражение Гисдоля в РПЛ: «Локомотив» в меньшинстве уступил «Ахмату»

20 Ноября 2021 • 18:27 Комментировать (3)
Локомотив Москва
1:2
Ахмат
окончен

В матче 15-го тура РПЛ московский «Локомотив» принимал «Ахмат».

Протокол игры  
Локомотив Москва 1:2 Ахмат
    36' Уткин Даниил (0:1)
    58' Полярус Артём (0:2)
(1:2) Лисакович Виталий 64'    
Гилерме Маринато   66' Сильянов Александр Мурило Серкейра   34' Кастро Пабло   63'   81' (Бабкин Сергей (   81') Рыбус Мацей Керк Джирано   43'   64' (Лисакович Виталий (   64') Ненахов Максим Бека Алексис   79' (Борисенко Григорий (   79') Тикнизян Наир   80' (Чёрный Артур (   80'   88') Петров Максим Вячеславович   46' (Рыбчинский Дмитрий (   46') Камано Франсуа
Запасные: Зинович Кирилл Савин Андрей Живоглядов Дмитрий Худяков Даниил Хлынов Никита
Гудиев Виталий Быстров Марат Семёнов Андрей   46' (Лысцов Виталий (   46'   65') Нижич Зоран   52' Богосавац Мирослав Полярус Артём   85' (Янку Габриэль (   85') Тимофеев Артём Коновалов Игорь   67'   73' (Швец Антон (   73') Харин Евгений   73' (Карапузов Владислав (   73') Уткин Даниил Архипов Артём   63' (Конате Мохамед II (   63')
Запасные: Уциев Ризван Иналкаев Абубакар Садулаев Лечи Мелихов Александр Пуцко Александр Тодорович Дарко Шелия Гиорги
20 ноября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

 

«Локомотив» свернул на очень травмоопасные рельсы. Высокий темп и постоянный прессинг, любовь к которым прививает своим футболистам Маркус Гисдоль, по одному выводят из строя игроков. Лазарет к матчу с «Ахматом» просто ломился от полноты. Смолов, Жемалетдинов, Миранчук, Анджорин, Магкеев, Зе Луиш, о котором уже все забыли, и дисквалифицированные – Баринов, Куликов, Марадишвили, Тин Едвай. На целый состав наберётся.

Маркус Гисдоль практически не имел поля для ротации, основа вышла та, какую собрали по крохам. Нашлось место в старте молодым Сильянову и Петрову, а за атаку отвечали сплошь легионеры – Бека, Камано, Керк. Но об атаке «железнодорожников» как-то не приходилось вспоминать. За первые полчаса не случилось ни одного удара в сторону или створ ворот Гудиева. «Ахмат» тоже вёл себя робко.

Зато события стали разворачиваться с калейдоскопической быстротой под конец тайма. Для начала моментом отметился «Локо». Камано прокинул в «домик» Семёнову и мощно пальнул под перекладину – Гудиев спас, похваставшись шикарным прыжком. Хозяева почувствовали вкус крови, но тут картину испортил свой же защитник. Пабло ужасающей скидкой назад устроил Архипову выход один на один с Гилерме. Точнее, устроил бы, если Мурило не схватил форварда руками за шею. Красная карточка бразильцу была предъявлена незамедлительно.

А через минуту последовало и голевое наказание. Даниил Уткин в этом сезоне штрафные превращает в пенальти, не стал исключение и сегодняшний матч. Аккуратный удар под штангу стал голевым – 0:1. Этот же выстрел Уткина остался первым и единственны точным на две команды за первый тайм.

«Локомотив» естественно добавил в активности, но ресурсов не хватало. На одних рывках Камано ничего особо создать не удавалось, а появление на поле Дмитрия Рыбчинского ничего не изменило. «Ахмат» посмотрел на эти потуги, спокойно перевёл игру на чужую половину поля, а затем и добил обескровленного соперника. Артём Полярус на правом углу штрафной площади убрал Тикнизяна, выдав далее потрясающий удар под дальнюю крестовину – 0:2.

Казалось, что интриге не восстать, но сработала замена Гисдоля. Виталий Лисакович уже через минуту выскочил на рандеву с Гудиевым, воспользовавшись умным забросом Алексиса Бека, и спокойно пробил под штангу. У «Локо» будто сил прибавилось. Хозяева навалились в меньшинстве, много нервных минут доставили гостям в концовке, но всё-таки проиграли. Да и грозненцы атаковали неплохо, проверив на прочность ещё и каркас ворот Гилемрме. «Ахмат» в ноябре выглядит круто – две победы в двух матчах РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ахмат
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Ando Loko
20 Ноября 2021 в 19:22
Ощущение, что решений по ходу матча нет.
Тренер дает установку перед началом, а дальше футболисты сами делают что смогут. Матч-менеджмента вообще не хватает. Команда неуправляема.
Don sangre
20 Ноября 2021 в 18:45
А вы знаете кого мне напоминает Гисдоль? Не смейтесь но Валерия Карпина! И тот и другой пытаются навязать команде свою тему- высокий прессинг,отбор мяча не считаясь с физическими возможностями игроков.. И у того и другого лазареты полны всегда.....))) /
ингерман
20 Ноября 2021 в 18:32
ай гисдоль получил пистоль! )))
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