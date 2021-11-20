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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Экс-арбитр РПЛ Федотов возмущён удалением Мурило в матче «Локомотив» - «Ахмат»

20 Ноября 2021 • 17:28 Комментировать (2)
Локомотив Москва
1:2
Ахмат
2.10 3.25 3.75
2-й тайм

После первого тайма «Ахмат» обыгрывает «Локомотив» на поле соперника с минимальным счётом 1:0. Гол со штрафного забил Даниил Уткин. Стандарт был назначен за фол Мурило, причём защитник «железнодорожников» был удалён с поля за фол последней надежды. Экс-арбитр Игорь Федотов, который ранее работал на матчах Премьер-лиги, считает, что Сергей Иванов грубо ошибся.

«Какая красная карточка? Мяч уходил в сторону. У нападающего нет явной возможности забить гол. А где VAR? Куда смотрел Амелин?» - написал Федотов в своём телеграм-канале «Судейство с Игорем Федотовым».

Следить за вторым таймом матча «Локомотив» - «Ахмат» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Иванов Игорь Федотов Серкейра Мурило
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Vladik1993-25
20 Ноября 2021 в 17:59
Посмотрел бы что в таком случае показали игроку Зенита или Спартака!!!Там бы Вар точно смотрели!!
ингерман
20 Ноября 2021 в 17:50
ай не неси чушь.. мяч не уходил в сторону от ворот так шо если б не мурила нап выходил один-на-один.. к тому же рядом с ним справа был партнер.. т. е. они вдвоем на кипера выходили и ни одной лохомоцы рядам.. )))
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