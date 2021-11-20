​Экс-арбитр РПЛ Федотов возмущён удалением Мурило в матче «Локомотив» - «Ахмат»

После первого тайма «Ахмат» обыгрывает «Локомотив» на поле соперника с минимальным счётом 1:0. Гол со штрафного забил Даниил Уткин. Стандарт был назначен за фол Мурило, причём защитник «железнодорожников» был удалён с поля за фол последней надежды. Экс-арбитр Игорь Федотов, который ранее работал на матчах Премьер-лиги, считает, что Сергей Иванов грубо ошибся.

«Какая красная карточка? Мяч уходил в сторону. У нападающего нет явной возможности забить гол. А где VAR? Куда смотрел Амелин?» - написал Федотов в своём телеграм-канале «Судейство с Игорем Федотовым».

Следить за вторым таймом матча «Локомотив» - «Ахмат» можно в текстовой трансляции.