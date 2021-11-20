​Мурило удалили, «Локомотив» пропустил от «Ахмата»

Субботняя игра пятнадцатого тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Ахматом» получается нескучной. За десять минут до конца первого тайма с поля был удалён защитник московской команды Мурило. Арбитр зафиксировал с его стороны фол последней надежды против форварда грозненцев Артёма Архипова.

После удаления «Ахмат» сразу же реализовал численный перевес - Даниил Уткин исполнил точный удар со штрафного.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче РПЛ «Локомотив» - «Ахмат» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.