​В «Локомотиве» объяснили отсутствие Смолова в заявке

В субботу вечером «Локомотив» проводит домашний матч чемпионата России против «Ахмата». Форварда Фёдора Смолова не оказалось даже среди запасных игроков московской команды. Томас Цорн, который занимает должность технического директора в стане «железнодорожников», объяснил отсутствие 31-летнего футболиста. По словам Цорна для «РБ Спорт», Смолов вернулся из лагеря сборной России с мышечной проблемой. Повреждение не является серьёзным – на следующей неделе нападающий вернётся в обойму.

Следить за игрой между «Локомотивом» и «Ахматом» можно на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции.