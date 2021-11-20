Месси или Левандовски: Карпин рассказал, кому бы вручил «Золотой мяч»

В конце текущего месяца в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча». Журналисты поинтересовались у наставника сборной России Валерия Карпина, кому бы он вручил награду в этом году.

«Левандовски или Месси? Я - однозначно за Левандовски. Человек забил 60 мячей в топ-клубе. Что еще нужно?», - приводит слова специалиста Sport24.

Стоит напомнить, что в прошлом году награда не вручалась из-за пандемии коронавирусной инфекции. В 2020 году главным фаворитом на награду считался Левандовски.

В сезоне-2020/2021 Бундеслиги Роберт наколотил 41 гол в 29 матчах. В текущем розыгрыше чемпионата Германии на счету поляка 14 забитых мячей в 12 играх.

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