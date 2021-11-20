Канчельскис: «Дзюбы в сборной не будет, несмотря на хет-трики»

Бывший игрок «МЮ» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что для форварда «Зенита» Артёма Дзюбы закрыта дорога в национальную команду страны. На это даже не повлияет высокая результативность нападающего, считает эксперт.

«Дзюбы в сборной не будет, несмотря на хет-трики. Этот вопрос можно считать закрытым. Карпин принципиальный человек, вряд ли он передумает», - цитирует Канчельскиса Sport24.

33-летний нападающий отметился тремя забитыми мячами во вчерашнем поединке против «Нижнего Новгорода» (5:1).

В бомбардирской гонке РПЛ Дзюба занимает второе место, отставая от лидера Гамида Агаларова на один мяч.

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