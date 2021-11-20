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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Дзюбы в сборной не будет, несмотря на хет-трики»

20 Ноября 2021 • 16:22 Комментировать (3)

Бывший игрок «МЮ» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что для форварда «Зенита» Артёма Дзюбы закрыта дорога в национальную команду страны. На это даже не повлияет высокая результативность нападающего, считает эксперт.

«Дзюбы в сборной не будет, несмотря на хет-трики. Этот вопрос можно считать закрытым. Карпин принципиальный человек, вряд ли он передумает», - цитирует Канчельскиса Sport24.

33-летний нападающий отметился тремя забитыми мячами во вчерашнем поединке против «Нижнего Новгорода» (5:1).

В бомбардирской гонке РПЛ Дзюба занимает второе место, отставая от лидера Гамида Агаларова на один мяч.

Ветеран ЦСКА: «Дзюба - здоровый козёл, он способен на рекорды только в РПЛ»

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Андрей Канчельскис
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
20 Ноября 2021 в 16:50
ай...нацыанальна руска забава -- вызавит чуда юда рыба карп льва.. али ни вызавит...))) так скать -- (прастить нильзя памилавать) -- таперь кто правильна паставит удареньё
ингерман
20 Ноября 2021 в 17:13
ай бро как думашь а чапай смог бы наполена-буонапарте ушатац али нец.. воц чё покою не даец.. думаю брат-кукуруз знаец.. )))
JUMPER
20 Ноября 2021 в 17:21
ай..бро..чапай.. да фпереди.. на вараном кане..да при верных друзьях..петьки да анки пургамётчитцы...эээ...думаю смох бы...))) хранцуз жы он чо ... он в наглую прёт...а чапай чилавек бывалай и шипка хытрый...он ихних с флагаф зашымил бы
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