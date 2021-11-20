«Крылья Советов» на последней минуте упустили победу над «Уралом»

К матчу 15-го тура в Самаре против «Урала» «Крылья Советов» подходили в статусе фаворита. Тем не менее, у хозяев большого преимущества не было, а счет удалось открыть в начале второго тайма после автогола Артёма Мамина. От его ноги мяч влетел в сетку после удара Ивана Сергеева. «Крылья» были в минутах от победы, но в одной из последних атак противника пропустили, Юрий Железнов принес «Уралу» ничью - 1:1.