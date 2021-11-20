«Крылья Советов» на последней минуте упустили победу над «Уралом»

К матчу 15-го тура в Самаре против «Урала» «Крылья Советов» подходили в статусе фаворита. Тем не менее, у хозяев большого преимущества не было, а счет удалось открыть в начале второго тайма после автогола Артёма Мамина. От его ноги мяч влетел в сетку после удара Ивана Сергеева. «Крылья» были в минутах от победы, но в одной из последних атак противника пропустили, Юрий Железнов принес «Уралу» ничью - 1:1.
Протокол игры
|Крылья Советов
|1:1
|Урал
|(1:0) Мамин Артём 59'
|90' Железнов Юрий (1:1)
Ломаев Иван • Бейл Гленн 67' 90' ( Зеффан Мехди ( 90') • Бегич Сильвие • Чернов Никита 90' ( Липовой Данил ( 90') • Горшков Юрий • Ежов Роман • Витюгов Максим 69' ( Иванисеня Дмитрий ( 69' ) • 90'Пруцев Данил • 72'Зиньковский Антон 76' ( Пиняев Сергей ( 76') • Сарвели Владислав 69' ( Глушенков Максим ( 69') • Сергеев Иван
Запасные: Солдатенков Александр • Бельтюков Данил • Овсянников Богдан • Смирнов Данила • Цыпченко Дмитрий
Помазун Илья • Адамов Арсен • 86'Кузьмичев Иван • Мамин Артём 79' ( Евсеев Алексей ( 79') • Кулаков Денис • Йовичич Бранко 51' ( Гагнидзе Лука ( 51' ) • 71'Августиняк Рафал • 7'Гогличидзе Лео • Егорычев Андрей 79' ( Гаджимурадов Рамазан ( 79') • Колесниченко Кирилл 47' 62' ( Железнов Юрий ( 62') • Бикфалви Эрик
Запасные: Герасимов Алексей • Годзюр Ярослав • Подберёзкин Вячеслав • Ибрахимай Илльдрен • Агеев Михаил • Рыков Владимир • Шмыков Артём
20 ноября. Стадион "Самара Арена" (Самара).