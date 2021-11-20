Керк и Камано - в атаке «Локомотива» на матч с «Ахматом»

Буквально через полчаса начнется поединок 15-го тура российской Премьер-лиги, в котором сойдутся московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат».

Тренерский штаб «железнодорожников» определился со стартовым составом команды на игру. С первых минут на поле выйдут: Гилерме, Рыбус, Ненахов, Сильянов, Мурило, Пабло, Тикнизян, Петров, Бека Бека, Керк, Камано.

Стартовый свисток на стадионе «РЖД Арена» прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж пройдет на Liveresult.ru.

После 14 туров «Локомотив» занимает четвертое место в таблице чемпионата России, а гости из Грозного располагаются на десятой строчке.