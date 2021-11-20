Орлов: «Карпин вынужден будет вызывать Дзюбу»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что тренерскому штабу сборной России придется обратить внимание на нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, если форвард продолжит играть в том же ключе. Накануне бомбардир оформил хет-трик во встрече 15-го тура Премьер-лиги с «Нижним Новгородом» (5:1).

«Дзюба вернется в кандидаты в сборную. Карпин вынужден будет его вызывать, если Дзюба будет такими же темпами двигаться вперед», - цитирует Орлова «РБ Спорт».

Напомним, что 26 ноября национальная команда России узнает своего соперника по стыковым матчам за право сыграть на чемпионате мира-2022. Эти поединки состоятся весной следующего года.

Групповую стадию отбора подопечные Карпина завершили на втором месте, уступив прямой билет на мундиаль хорватам.

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