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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: «Карпин вынужден будет вызывать Дзюбу»

20 Ноября 2021 • 14:52 Комментировать (3)

Комментатор Геннадий Орлов считает, что тренерскому штабу сборной России придется обратить внимание на нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, если форвард продолжит играть в том же ключе. Накануне бомбардир оформил хет-трик во встрече 15-го тура Премьер-лиги с «Нижним Новгородом» (5:1).

«Дзюба вернется в кандидаты в сборную. Карпин вынужден будет его вызывать, если Дзюба будет такими же темпами двигаться вперед», - цитирует Орлова «РБ Спорт».

Напомним, что 26 ноября национальная команда России узнает своего соперника по стыковым матчам за право сыграть на чемпионате мира-2022. Эти поединки состоятся весной следующего года.

Групповую стадию отбора подопечные Карпина завершили на втором месте, уступив прямой билет на мундиаль хорватам.

Ветеран ЦСКА: «Дзюба - здоровый козёл, он способен на рекорды только в РПЛ»

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов Артём Дзюба
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Crocodile
20 Ноября 2021 в 15:14
"вызывать Дзюбу" скоро станет популярным развлечением в светской тусовке Санкт Петербурга.
на закрытых вечеринках
ингерман
20 Ноября 2021 в 14:58
ай геша упереди ышо 5 мес.. ай прям сказка о попе и о работнике евонам балде.. смотрите и слухайте.. в главных ролях..
1. поп - карпуха
2. балда - зюба )))
ингерман
20 Ноября 2021 в 15:00
ай прям шчую-шчую как карпуха напряглась усего 5 мес асталося.. 3 щелчка по лбу.. и карпу капуц! тока бы черти дорожку не перебежали.. ттт.. )))
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