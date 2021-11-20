Гаджиев: «Дзюба должен позвонить Карпину к стыкам и сказать, что готов играть»

Известный футбольный тренер Гаджи Гаджиев посоветовал нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе выйти на связь с наставником сборной России Валерием Карпиным. Специалист считает, что форварду нужно вернуться в национальную команду страны.

«Дзюба сам должен позвонить Карпину и сказать, что готов играть. Сейчас будут стыки, к этому времени обязательно надо позвонить», - заявил Гаджиев в беседе с журналистом «РБ Спорт».

Во вчерашнем матче с «Нижним Новгородом» (5:1) 33-летний нападающий отметился тремя забитыми мячами. В общей сложности на его счету десять голов в 15 матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги.

Артём перестал играть за сборную страны после прихода в нее Валерия Карпина. У игрока и тренера конфликт, который тянется еще со времен совместной работы в «Спартаке».

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