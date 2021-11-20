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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ветеран ЦСКА: «Дзюба - здоровый козёл, он способен на рекорды только в РПЛ»

20 Ноября 2021 • 12:57 Комментировать (11)

Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв скептически отреагировал на голевую феерию нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы во вчерашнем поединке чемпионата России с «Нижним Новгородом». «Сине-бело-голубые» на своем поле разгромили соперника со счетом 5:1, три гола в составе хозяев забил 33-летний форвард.

В интервью «Спорт-экспрессу» эксперт заявил, что только с такими соперниками Дзюба может ставить рекорды. В Европе с ним бы легко разобрались, считает Пономарёв.

«Дзюба – здоровый козёл. Пацаны не знают, что с ним делать. За рубежом же с «Зенитом» легко справляются», - сказал ветеран ЦСКА.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Дзюба отметился десятью забитыми мячами в 15 встречах. «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Владимир Пономарёв
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
ингерман
20 Ноября 2021 в 15:10
ай прекрасная заметка с понамарём.. минута-юмора и прикола прошла на ура.. нам нуж0н и хфуцбол и окалафуцбольные темы там усякие.. а без них сюды точна никто не зайдет потому как сушняк мало хто любиц.. ну если токма алтулки-лабусы.. )))
Doctor7
20 Ноября 2021 в 14:42
Уважаемая редакция сайта Евро-Футбол, Вы можете приглашать для интервью адекватных специалистов, дающих экспертное мнение по-существу вопроса? каким "экспертом" является Владимир Понамарёв, которого вы называете футбольным экспертом и приводите его высказывания очень часто? Он не дал ни разу экспертной оценки с точки зрения футбола, но в каждой публикации звучать его оскорбительные высказывания типа: " Дзюба -здоровый козёл", "в сборной играют одни дебилы" и им подобные. Это Вы называете экспертной оценкой? Если Вы не можете привести в своих публикациях адекватные оценки адекватных экспертов, то может и публиковать ничего не стоит? Или Вам футбол и болельщики безразличны? Неужели вашим смыслом в работе служит разделение общества людей на мелкие противостоящие друг другу группы, а вашим девизом в работе является девиз управленцев "Разделяй и властвуй"? Читать глупые высказывания понамарёвых, кавазашвилей, ловчевых, бышовцев, которых Вы называете "экспертами" просто не интересно. Почему Вы их называете "экспертами"? Потому, что они когда-то играли в футбол? Что-то не видно. чтобы они разбирались в футболе и давали экспертные оценки футбола по-существу. Меняйте их, если не хотите остаться без читателей! Так как ваши заголовки типа "Дзюба здоровый козёл" привлекают только психически не уравновешенных людей, а не болельщиков интересующихся футболом.
Don sangre
20 Ноября 2021 в 14:12
При моей антипатии к Дзюбе должен заметить что он сейчас игрок который на поле может решить многое. Но а то что он здоровый и " пацаны не знают" - это говорит о том что многие футболисты у нас забивают на физру!
Ne gustа
20 Ноября 2021 в 14:06
Книга,ёлка,парашют.... А чё ж другие и в рпл не блещут?
Redwhite1959
20 Ноября 2021 в 14:03
Посмотрим на голевую феерию Дзюбы в матче с "Мальмё" в следующий вторник.
Educated Fool
20 Ноября 2021 в 13:49
пономарев, кстати, это кто?
Redwhite1959
20 Ноября 2021 в 14:00
В составе сборной СССР занял 4-е место на ЧМ-1966 - ЗМС.
Doctor7
20 Ноября 2021 в 14:10
В 66-м ему было 25. Сейчас 80. Он и тогда умом не отличался, а сейчас вообще из ума выжил. Как редакция может приводить мнение таких безумных "экспертов".? Совсем себя не уважают? Или нас?
Роман Мамедов
20 Ноября 2021 в 13:27
ставлю 350 что спартачи не продуют))))
Id152079006
20 Ноября 2021 в 13:24
Категорически поддерживаю!!!
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