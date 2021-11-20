Ветеран ЦСКА: «Дзюба - здоровый козёл, он способен на рекорды только в РПЛ»

Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв скептически отреагировал на голевую феерию нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы во вчерашнем поединке чемпионата России с «Нижним Новгородом». «Сине-бело-голубые» на своем поле разгромили соперника со счетом 5:1, три гола в составе хозяев забил 33-летний форвард.

В интервью «Спорт-экспрессу» эксперт заявил, что только с такими соперниками Дзюба может ставить рекорды. В Европе с ним бы легко разобрались, считает Пономарёв.

«Дзюба – здоровый козёл. Пацаны не знают, что с ним делать. За рубежом же с «Зенитом» легко справляются», - сказал ветеран ЦСКА.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Дзюба отметился десятью забитыми мячами в 15 встречах. «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.