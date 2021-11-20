Кавазашвили призвал Дзюбу одуматься и попросить прощения у РФС

Нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу нужно вернуть в сборную России, он необходим национальной команде. Таким мнением поделился ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса».

«Дзюба сейчас - лучший форвард в стране. В сборной он необходим. Своим отказом он желает сборной поражения. Артём – одумайся, позвони в РФС и попроси прощения», - обратился к нападающему бывший футболист сборной СССР.

Напомним, что Дзюба отказался от вызова в сборную России после прихода на тренерский мостик Валерия Карпина. У игрока и тренера давний конфликт.

Национальная команда финишировала на втором месте в групповом цикле отбора чемпионата мира-2022. Весной следующего года подопечные Карпина сыграют в стыковых матчах. Соперник будет определен на жеребьевке 26 ноября.