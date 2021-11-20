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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков призвал вернуть Дзюбу в сборную России

20 Ноября 2021 • 10:33 Комментировать

Российский специалист Сергей Кирьяков отметил успешную игру нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы во вчерашнем поединке против «Нижнего Новгорода» в рамках 15-го тура Премьер-лиги. В прошедшей встрече опытный бомбардир оформил хет-трик.

В беседе с журналистами Кирьяков выразил позицию, что Дзюбу стоит вернуть в национальную команду России.

«Можно сказать, что Дзюбы и не хватало сборной в решающем матче. Артём нужен сборной, а сборная нужна Артёму. Надо эту проблему решать», - цитирует тренера Rusfootball.

Напомним, что Дзюба не сыграл ни одного матча за сборную России после назначения Валерия Карпина. Под руководством специалиста команда вышла в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира-2022. Жеребьевка этой стадии состоится 26 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Кирьяков Артём Дзюба
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