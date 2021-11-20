Бубнов спрогнозировал точный счёт в матче «Локомотив» - «Ахмат»

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной СССР, а в настоящий момент футбольный аналитик и прогнозист Александр Бубнов поделился ожиданиями от встречи московского «Локомотива» и грозненского «Ахмата» в 15-м туре Премьер-лиги.

«Прогноз: 1:1. У хозяев много потерь, тогда как у грозненцев почти все в строю. Это хорошая возможность для «Ахмата» зацепить очки», - передает слова эксперта Sportbox.

Поединок пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по местному времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

Перед этой игрой «железнодорожники» занимают четвертое место в турнирной таблице, а грозненцы идут десятыми.