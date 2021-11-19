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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николич: «Не откажусь от работы в России»

19 Ноября 2021 • 20:19 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
1.95 3.50 4.00
Через 18 ч. 43 мин.

Бывший тренер «Локомотива» Марко Николич тепло вспоминает этап работы в России, где он провел почти полтора сезона во главе «железнодорожников» и не уронил планку своего предшественника, Юрия Сёмина.

- Не откажусь от работы в России, я уважаю эту страну, ее культуру и историю, - заявил Николич в видеоинтервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Николичу также нравилось работать в Премьер-лиге, где, как он считает, порядка 8-10 примерно равных по силе соперников.

Отметим, что после ухода из «Локомотива» Николич пока ищет себе новую работу. Ранее он возглавлял «Рад», «Войводину», «Партизан», «Олимпию» из Любляны и «МОЛ Фехервар».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марко Николич
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