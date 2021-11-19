​«Иногда хочется «Доширака»: Глебов объяснил известное фото

Не так давно полузащитник «Ростова» Данил Глебов публиковал на страничке в «Инстаграме» фотографию с продуктами, которые спортсмены обычно не употребляют. В центре внимания оказалась лапша быстрого приготовления «Доширак».

Давая интервью для sport24 Данил Глебов объяснил то фото, которое было достаточно обсуждаемым.

«Вы думаете, Глебов каждый день раками и крабами питается? Я такой же, как и все. Иногда тоже хочется «Доширака», - высказался футболист сборной России.

22-летний Данил Глебов в текущем сезоне провёл за «Ростов» 14 игр в чемпионате России. На счету полузащитника 4 гола и 3 голевых паса на партнёров.