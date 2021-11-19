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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Иногда хочется «Доширака»: Глебов объяснил известное фото

19 Ноября 2021 • 15:46 Комментировать

Не так давно полузащитник «Ростова» Данил Глебов публиковал на страничке в «Инстаграме» фотографию с продуктами, которые спортсмены обычно не употребляют. В центре внимания оказалась лапша быстрого приготовления «Доширак».

Давая интервью для sport24 Данил Глебов объяснил то фото, которое было достаточно обсуждаемым.

«Вы думаете, Глебов каждый день раками и крабами питается? Я такой же, как и все. Иногда тоже хочется «Доширака», - высказался футболист сборной России.

22-летний Данил Глебов в текущем сезоне провёл за «Ростов» 14 игр в чемпионате России. На счету полузащитника 4 гола и 3 голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Данил Глебов
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