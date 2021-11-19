Игрок «Челси» Зиеш поддержал Промеса

Футболист «Спартака» Куинси Промес рискует угодить за решётку. Разбирательство истории с нанесением ножевых ранений идёт достаточно давно, а накануне в СМИ появилась информация о возможном привлечении Промеса к уголовной ответственности.

Поддержать Куинси Промеса решил Хаким Зиеш. В настоящий момент он выступает за «Челси», но в своё время марокканец был одноклубником Промеса в голландском «Аяксе».

«Тебя не сломает то, чего ты не делал», - написал Зиеш на своей страничке в «Инстаграме», опубликовав фотографию с Промесом.

В сезоне 2021/2022 Куинси Промес провёл за «Спартак» 13 матчей. В них голландский форвард забил 5 голов.