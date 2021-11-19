​Глебов высказался о возможности перехода в «Спартак»

Данил Глебов дал комментарий по поводу своего возможного перехода из «Ростова» в «Спартак». Как известно, летом московский клуб проявлял интерес к полузащитнику.

«Ни точно «нет», ни точно «да», - так Глебов в интервью sport24 описал свою возможную реакцию на потенциальное предложение «Спартака» зимой.

Глебов отметил, что в «Ростове» нет больших денег, и может случиться так, что его трансфер поможет клубу. По словам игрока, окончательное решение по его будущему будет принимать «Ростов».

Также Данил сказал, что хотел бы попробовать себя в европейском чемпионате.

В сезоне 2021/2022 Данил Глебов провёл за «Ростов» 15 матчей. В них хавбек забил 4 гола и отдал 3 голевых паса.